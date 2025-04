Voici tout ce qu'il faut savoir sur le couple Mike et Karyne des Traîtres

Mike et Karyne sont ensemble depuis plus de 15 ans et sont les parents de trois jeunes filles. Tous deux partagent un passé professionnel dans le domaine de la sécurité. Mike a œuvré comme militaire et garde du corps, et il est aujourd’hui directeur de la sécurité dans le domaine municipal.

De son côté, Karyne a été détective privée, mais aussi agente d’infiltration, un détail que Mike a dévoilé dans l’émission.

D'ailleurs, c'est Karyne qui a entraîné Mike dans l'aventure en lui disant: «Viens on va avoir du fun». C'est ce qu'il a expliqué aux autres invités lors du départ de Karyne.