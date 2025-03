Ce candidat des Traîtres raconte sa chute extrême à Alexandre Barrette

Après une soirée d’impro et un arrêt chez un ami, Marc-André, chaussé de Crocs, descend les marches... et se prend les pieds dans une fente. Résultat: il tombe, s’ouvre le front, perd connaissance, et se réveille à l’hôpital, encadré par des policiers. Panique totale et il avoue tout!

Parce qu’il y avait de la drogue dans son sac… En réalité, les policiers voulaient simplement s’assurer que le sang sur le trottoir lui appartenait.

Cliquez sur l'image pour voir la vidéo et surtout la reconstitution légendaire que l'équipe a faites mettant en vedette Stéphane Bellavance et Monic Néron, c'est digne d'un document de true crime.