Voici comment Catherine Fournier a annoncé à son mari qu'elle était enceinte

Catherine Fournier a raconté avec émotion la façon dont elle a annoncé qu’elle était enceinte à son amoureux Charles Paiement.
C’est dans un extrait de son passage à l’émission Plus tôt plus tard, animée par Bianca Gervais que la mairesse de Longueuil s’est confiée sur le sujet, un sujet particulièrement sensible pour elle, qui a eu de la difficulté à concevoir.
Après un an de tentatives et malgré une bonne fertilité sur papier, Catherine Fournier et son mari se sont rendus en fécondation in vitro.
C’est finalement le 31 juillet qu’elle a appris qu’elle était enceinte, elle qui s’est confiée sur la façon dont elle a appris la nouvelle à son chum.
J’avais acheté un petit chandail, parce que mon chum c’est un golfeur aussi, donc c’était écrit "mon golfeur préféré, c’est mon père", avec le petit test de grossesse.
Elle a confié: «Moi j’ai fait le test la première journée où j’aurais pu le faire, puis c’était une ligne […] plus que pâlotte, elle était fantôme. Au début je pensais qu’il n’y en avait pas, de ligne. Et pourtant j’avais acheté les tests les plus sensibles.
Donc je voulais attendre que ça soit un peu plus convaincant, donc j’ai gardé [le secret] genre 36 heures. Je voulais attendre de faire un test encore plus visible pour faire la surprise à mon chum.
Quand il est arrivé à la maison, j’avais acheté un petit chandail, parce que mon chum c’est un golfeur aussi, donc c’était écrit "mon golfeur préféré, c’est mon père", avec le petit test de grossesse.
On a pleuré les deux!»
Pour écouter l’extrait complet durant lequel elle aborde son parcours de conception, cliquez sur le petit signe de «play» au centre de la vidéo ci-dessous.
Dans Plus tôt plus tard, Bianca Gervais suit des personnalités publiques au cœur de moments-charnières, dont celui par exemple d’accueillir un bébé tant souhaité.