Voici comment Catherine Fournier a annoncé à son mari qu'elle était enceinte

Catherine Fournier a raconté avec émotion la façon dont elle a annoncé qu’elle était enceinte à son amoureux Charles Paiement.

C’est dans un extrait de son passage à l’émission Plus tôt plus tard, animée par Bianca Gervais que la mairesse de Longueuil s’est confiée sur le sujet, un sujet particulièrement sensible pour elle, qui a eu de la difficulté à concevoir.

Après un an de tentatives et malgré une bonne fertilité sur papier, Catherine Fournier et son mari se sont rendus en fécondation in vitro.