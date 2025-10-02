La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, dévoile le sexe de son bébé

Après avoir annoncé sa première grossesse la semaine passée, Catherine Fournier a dévoilé le sexe de son bébé au cours des dernières heures.

Roulements de tambour… La mairesse de Longueuil attend un petit garçon!

Elle a partagé cette touchante nouvelle dans une publication sur son compte Instagram où on peut voir son mari et elle en train de prendre un morceau de gâteau avec une coupe de vin. L’intérieur du gâteau était la couleur de celle reliée au sexe du bébé, c’est-à-dire bleu.