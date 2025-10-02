La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, dévoile le sexe de son bébé

Début du contenu principal.
Après avoir annoncé sa première grossesse la semaine passée, Catherine Fournier a dévoilé le sexe de son bébé au cours des dernières heures.
Roulements de tambour… La mairesse de Longueuil attend un petit garçon!
Elle a partagé cette touchante nouvelle dans une publication sur son compte Instagram où on peut voir son mari et elle en train de prendre un morceau de gâteau avec une coupe de vin. L’intérieur du gâteau était la couleur de celle reliée au sexe du bébé, c’est-à-dire bleu.
Voyez sa publication juste ici:
À la suite de l’annonce de sa grossesse, Catherine en a profité pour répondre à certaines questions de ses abonné.e.s sur Instagram.
Découvrez certaines de ses réponses dans cette publication:
La mairesse a notamment expliqué comment son congé de maternité allait fonctionner. Le projet de loi 57 adopté en 2024 lui permet de participer à distance aux séances du conseil municipal pendant une période de 12 mois. Elle compte faire du télétravail durant les premiers mois de vie de son bébé.
«Mon plan est le suivant: mettre sur pause toutes mes activités publiques de la mi-mars jusqu’à la rentrée scolaire (environ) pour garder uniquement le travail plus administratif que je peux facilement faire à distance et selon mes disponibilités», a-t-elle précisé.
La date d’accouchement de la mairesse est prévue pour le mois d’avril, et son premier trimestre n’a pas été si fatiguant. Elle a seulement été plus «à fleur de peau» et elle a développé un plus grand appétit.
Catherine croit également que l’annonce de sa grossesse n’aura pas d'impact sur le déroulement de sa campagne électorale pour les élections municipales du 2 novembre.
On lui souhaite un bon deuxième trimestre de grossesse cet automne!