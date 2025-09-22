Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil, annonce sa première grossesse

Début du contenu principal.
Au début de sa campagne électorale pour les élections municipales du 2 novembre prochain, Catherine Fournier a partagé un nouveau modèle de pancarte qui a fait beaucoup réagir depuis les dernières heures.
Avec un touchant montage sur sa pancarte électorale, l’actuelle mairesse de Longueuil a annoncé sa première grossesse!
On peut y lire que Catherine sera une «future mèresse» au printemps 2026.
Voyez son annonce de grossesse très originale juste ici (cliquez sur la flèche à droite):
Dans son livre Apprivoiser la politique publié au cours des derniers jours, Catherine mentionne qu’il est plus facile pour les élus municipaux de conjuguer travail et famille.
La mairesse de Longueuil a toutefois admis que son horaire est très chargé et que ses obligations peuvent la faire travailler pendant les soirs de semaine ou même les fins de semaine.
Si Catherine Fournier est à nouveau élue comme mairesse de Longueuil en novembre, elle devra toutefois revoir pendant combien de temps elle prendra son congé de maternité.
Les congés de maternité des élues municipales peuvent être plus longs que ceux des députées à Québec ou à Ottawa.
Les absences des maires et des mairesses sont plus scrutées. Les élus municipaux peuvent seulement s’absenter pendant 3 conseils municipaux.
En story sur Instagram, Catherine a mentionné à ses abonnés et aux citoyen.ne.s de Longueuil qu’elle allait bientôt répondre à toutes leurs questions concernant sa grossesse et l’arrivée de son premier bébé.
On peut donc croire qu’elle a déjà un plan si jamais elle est encore élue comme mairesse.
Félicitations à Catherine et à son mari Charles pour l’arrivée de leur premier enfant au printemps 2026!
Vous aimerez aussi:
Consulter tous les contenus de Marie-Soleil Lajeunesse