Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil, annonce sa première grossesse

Au début de sa campagne électorale pour les élections municipales du 2 novembre prochain, Catherine Fournier a partagé un nouveau modèle de pancarte qui a fait beaucoup réagir depuis les dernières heures.

Avec un touchant montage sur sa pancarte électorale, l’actuelle mairesse de Longueuil a annoncé sa première grossesse!

On peut y lire que Catherine sera une «future mèresse» au printemps 2026.