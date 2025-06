Véronique Bannon partage une rare photo de famille

Plus tôt ce mois-ci, la comédienne avait partagé une vidéo lors de la graduation de Milan.

Pour souligner ce moment marquant, Véronique a publié une image où on le voit tout sourire, vêtu d’une toge et du traditionnel chapeau de graduation, recevant un bisou affectueux de sa maman. À leurs côtés, on aperçoit aussi son papa, Marc-André Niquet, complétant ce beau portrait de famille unie.

Découvrir les détails de ce grand moment ici.