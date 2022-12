Véronique Bannon méconnaissable à 14 ans sur cette photo souvenir

Véronique Bannon vous replongera dans vos souvenirs en ce début décembre!

La comédienne a partagé une photo d'elle alors qu'elle n'avait que 14 ans sur Instagram. Bien qu'elle ait toujours le même regard aujourd'hui, Véronique Bannon est méconnaissable sur la photo.

Avec ses longs cheveux bruns et sa frange effilée, ses épais sourcils et ses boucles d'oreilles imposantes, l'actrice avait un tout autre look! Voici la photo en question, qui vous rappellera certainement des souvenirs si vous avez regardé les premières saisons de Watatatow :