Véronique Bannon partage une rare photo de famille pour souligner une grande étape dans la vie de son fils

«Pas mal notre plus beau projet de vie ♥️

Remise des diplômes de notre beau Milan

Ça ne se peut pas être aussi fiers et aimer comme ça♥️♥️», dévoile-t-elle sur Instagram.

Ce cliché déborde de bonheur et il représente bien le nouveau chapitre que vit Véronique, autant sur le plan personnel que professionnel.

Après avoir été vue dernièrement à la télé, notamment dans Indéfendable et Portrait-Robot, Véronique a choisi, il y a quelque temps, de retourner aux études pour devenir éducatrice spécialisée. Un virage de carrière qu’elle a pleinement embrassé.

«Je suis retournée aux études pour devenir éducatrice spécialisée. Je travaille dans une école avec les jeunes de la maternelle qui ont certaines difficultés. Je me suis longtemps définie uniquement par mon travail et ça m’a rendue malade à certains égards. J’ai dû m’asseoir et me demander ce que j’avais vraiment le goût de faire. Œuvrer auprès des jeunes a toujours fait partie de mes envies. Je suis allée chercher ma valorisation ailleurs et je fais maintenant une différence autour de moi. J’ai vécu une révélation et je crois que ça m’aide aussi à être une meilleure comédienne.», confiait-elle en début d'année au 7 Jours.

Elle ajoutait: «Je suis très reconnaissante d’avoir une direction qui est très flexible et qui m’accorde des moments libres pour faire mes tournages.»