Voici ce que devient Véronique Bannon

On a aussi pu la voir dans Portrait-Robot dans le rôle de Chantal Sicaire et il y a un peu plus longtemps, dans District 31 en tant que Caroline Lefebvre.

Un nouveau métier auprès des jeunes

Mais le jeu n’est pas son seul métier, elle qui est retournée aux études pour devenir éducatrice spécialisée. Lors d’une entrevue avec le magazine 7 Jours, Véronique Bannon a expliqué travailler dans une école avec des jeunes de maternelle vivant des difficultés.

Elle a raconté: «Je me suis longtemps définie uniquement par mon travail et ça m’a rendue malade à certains égards. J’ai dû m’asseoir et me demander ce que j’avais vraiment le goût de faire. Œuvrer auprès des jeunes a toujours fait partie de mes envies. Je suis allée chercher ma valorisation ailleurs et je fais maintenant une différence autour de moi.»