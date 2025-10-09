Véronique Bannon partage sa magnifique photo de rentrée

Début du contenu principal.
La comédienne Véronique Bannon a récemment fait le bonheur de ses abonnés en partageant un aperçu de sa rentrée scolaire, non pas en tant que parent ou étudiante, mais en tant qu’éducatrice spécialisée!
Vêtue d’un cardigan gris et d’une belle jupe foncée, souriant avec fierté à la caméra dans une classe vivante, elle a écrit «Mme Véro 2025-2026».
Si le public québécois connaît bien Véronique Bannon pour ses rôles marquants à la télévision, la comédienne a opéré un changement de carrière significatif ces dernières années.
Rappelons qu’elle est effectivement retournée aux études pour obtenir le titre d’éducatrice spécialisée et travaille désormais dans une école auprès de jeunes vivant des difficultés.
«Madame Véro» a confié au magazine 7 Jours en début d’année que ce nouveau métier est devenu essentiel à son bien-être et à son épanouissement personnel.
«Je me suis longtemps définie uniquement par mon travail et ça m’a rendue malade à certains égards.
J’ai dû m’asseoir et me demander ce que j’avais vraiment le goût de faire.
Œuvrer auprès des jeunes a toujours fait partie de mes envies. Je suis allée chercher ma valorisation ailleurs et je fais maintenant une différence autour de moi» a-t-elle expliqué.
On souhaite une belle année scolaire à Véronique Bannon qui est rayonnante comme tout sur la photo!
Vous aimerez aussi: