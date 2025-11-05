Premier tapis rouge en tant que mairesse pour Soraya Martinez Ferrada

La nouvelle mairesse a profité de l’occasion pour aller à la rencontre du public lors de cet important événement, qui se tenait au Monument-National à Montréal.

Habillée sobrement, elle affichait un large sourire en venant appuyer les artisans du cinéma d’ici. Elle a d’ailleurs assisté à la grande première du plus récent film de la réalisatrice Léa Pool, On sera heureux!.