Premier tapis rouge en tant que mairesse pour Soraya Martinez Ferrada

La nouvelle mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, a été aperçue sur le tapis rouge de la 31e édition du festival de films CINEMANIA, mardi soir.
La nouvelle mairesse a profité de l’occasion pour aller à la rencontre du public lors de cet important événement, qui se tenait au Monument-National à Montréal.
Habillée sobrement, elle affichait un large sourire en venant appuyer les artisans du cinéma d’ici. Elle a d’ailleurs assisté à la grande première du plus récent film de la réalisatrice Léa Pool, On sera heureux!.
Elle a aussi pris la pose avec son conjoint, Del Pascal.
L’ancienne ministre et députée a été élue mairesse de Montréal dimanche dernier, recueillant environ 43% des voix. Elle succédera ainsi à Valérie Plante à titre de première magistrate de la ville.
