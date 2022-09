Découvrez la transformation extrême de Martin Matte… en survivaliste

Martin Matte nous a surpris avec une métamorphose extrême le transformant en survivaliste, conspirationniste sur les bords.

C’est pour raviver son John Survie qui est né dans le Club Soly que l’humoriste a de nouveau enfilé son look surprenant, à notre grand bonheur.

Vous êtes curieux de revoir l’humoriste avec une crête de cheveux un peu sales au centre de la tête et un look camouflage? C’est votre chance. Mais c’est surtout son discours qui surprend et qui fait pouffer de rire: il donne ses trucs pour se nourrir en forêt (qu'on a zéro envie de suivre, on dirait). Voyez l’extrait dans la vidéo qui se trouve au top de l’article.

De nombreux fans ont commenté l’extrait sur les réseaux sociaux, affirmant qu’ils avaient pouffé de rire, en demandant même plus, tout comme nous.

Club Soly

On adore tout ce que fait Martin Matte et ce personnage ne fait pas exception. Pour savourer plus de John Survie ou du Club Soly, rendez-vous sur Noovo.ca!

