Laurence Leboeuf est magnifique en bikini dans la mer chaude de Mykonos

Laurence Leboeuf nous donne envie de nous envoler vers la Grèce avec une nouvelle photo captée dans la mer, à Mykonos. C’est sur son compte Instagram qu’on a pu voir la photo d’elle en bikini, profitant du soleil et de la chaleur.

À contrejour, dans un maillot deux-pièces noir, entourée d’eau aux reflets argents et sous un ciel complètement dégagé, la comédienne ressemble à une sirène!

Laurence Leboeuf est en vacances en Grèce avec son amoureux Martin Matte, et si on se fie à leurs photos de voyage, c’est absolument magnifique comme séjour. Rues étroites et anciennes aux couleurs douces et estivales, couchers de soleil vibrants, étendues d’eau turquoise… c’est le bonheur, tout simplement!

