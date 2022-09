En direct de l'univers: 2 icônes de la télé parmi les invités cette saison!

La grande dame de la télé sera l'invitée de France Beaudoin le jour de ses 90 ans! C'est un rendez-vous le samedi 24 septembre 2022 à ICI Télé.

La deuxième personnalité de renom est un auteur, scénariste, comédien et humoriste qui avait jusqu'ici toujours refusé l'invitation : Claude Meunier! On pourra découvrir le célèbre auteur de La Petite Vie en chansons et en musique au cours de la 14e saison d'En direct de l'univers.