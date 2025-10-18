Tout le monde en parle: Découvrez les invités du 19 octobre!

Début du contenu principal.
Ce dimanche 19 octobree, Guy A. Lepage reprend les rênes de Tout le monde en parle afin de poursuivre en beauté la 22e saison de ce grand rendez-vous hebdomadaire!
Toujours diffusée en direct du studio A de Radio-Canada, l’émission garde sa recette gagnante, avec des échanges francs, des sujets d'actualité brûlants et des découvertes captivantes à chaque épisode.
Ce dimanche, l'animateur et son fou du roi accueilleront une superbe brochette d'invités sur son plateau!
Ce dimanche à Tout le monde en parle, Guy A. Lepage reçoit:
Ça promet! Qui avez-vous le plus hâte de voir?
Après avoir appris que Marie-May sera de la deuxième saison d'OD Tentations au soleil, on nous annonce maintenant que Johanie se joindra à l'aventure. La nouvelle a été dévoilée ce soir, aux Vendredis OD. La candidate aura ainsi une seconde chance de trouver l'amour grâce à l'émission de Maripier Morin. On vous dit tout!
Même si la nouvelle candidate d'OD Tentations au soleil était grandement intéréssée par Anthony, le jeune homme d'Alma a désiré garder Alexandra à ses côtés. Rappelons qu'il a dû prendre cette décision seul, dans une délibération crève-cœur. Vous pouvez rattraper ce moment qui lui a tiré quelques larmes sur Noovo.ca.
