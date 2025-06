Nathalie Simard met fin à cette collaboration après des allégations médiatisées

«À la lumière des informations récemment rendues publiques concernant la Maison La Grande Ourse, j'ai pris la décision de me retirer dès maintenant de mon rôle de marraine auprès de l'organisme. Je le fais avec respect, en cohérence avec les valeurs qui m'animent : transparence, intégrité et soutien aux victimes. Je tiens à remercier sincèrement toutes les personnes que j'ai rencontrées dans le cadre de cette collaboration et à leur souhaiter le meilleur pour la suite. Je demeure engagée à poursuivre ma mission auprès des survivantes, en continuant de défendre leurs droits et en les accompagnant sur le chemin de la guérison.» - Nathalie Simard

Au moment de prendre connaissance de ce dossier controversé, la star québécoise était en vacances en Grèce.

Elle était marraine du centre de thérapie depuis quelques années.