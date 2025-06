Biz crée une commotion après avoir émis des commentaires sur l’anatomie des femmes

Dans l'extrait publié sur les médias sociaux, Biz tente d'expliquer pourquoi les critères de beauté sont faits d'une certaine façon et il base son contenu sur des études scientifiques. Il ne précise pas les études, mais il répète à plusieurs reprises que «c'est scientifique».

«Qu'est-ce qui détermine les critères de beauté? C'est associé à la capacité d'une femme, par exemple, d'engendrer des enfants en santé. Pourquoi la figure idéale c'est le sablier? Parce que les gros seins, ça sert à nourrir l'enfant. Donc, un gars qui voit ça, il dit: «Ok, si j'ai un enfant avec cette fille-là, elle va nourrir mon enfant. Après ça, une taille moins fine, c'est associé au fait qu'elle est enceinte. Et qui, si elle est enceinte, ça ne donne rien d'aller zigner une fille enceinte pour te reproduire. Et tu veux qu'elle aille des grosses fesses, pour les hanches plus larges, ça permet aux enfants de passer, donc moins de mortalité infantile.»

