Taylor Swift annonce un nouvel album au podcast de son chéri

Taylor Swift a fait plaisir aux Swifties dans les dernières heures, annonçant un tout nouvel album, offrant du même coup le titre: The Life of a Showgirl.

L’adorée chanteuse a fait le décompte sur son site web, sortant la grande nouvelle à minuit et 12 minutes, soit 12:12 le 12 août, pour souligner qu’il s’agit de son 12e album.

Il est d’ailleurs déjà disponible en précommande.

Une jasette sur le sujet au podcast de son amoureux

Elle a aussi abordé le sujet lors de son passage au podcast New Heights animé par son amoureux Travis Kelce et le frère de ce dernier, Jason Kelce.

Dans un extrait déposé sur les réseaux sociaux, Taylor Swift a lancé la merveilleuse nouvelle, dévoilant même l’album physique, qui est toutefois brouillé pour nous, pauvre commun des mortels. Voyez l’extrait ci-dessous.