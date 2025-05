Taylor Swift citée à comparaître dans l'affaire Blake Lively-Justin Baldoni

Dans l’un de ces messages, Baldoni écrit à Lively:



«J’adore ce que tu as fait. Ça aide vraiment beaucoup. Ça rend tout ça bien plus amusant et intéressant. (Et j’aurais pensé la même chose même sans Ryan et Taylor 😉). Tu es vraiment talentueuse dans tous les domaines. Je suis vraiment enthousiaste et reconnaissant de faire ça avec toi.»

Ce clin d’œil à Taylor Swift a suffi pour que son nom se retrouve mêlé à l’affaire… malgré elle.

Vendredi, un porte-parole de la chanteuse a publié une déclaration officielle:

«Taylor Swift n’a jamais mis les pieds sur le plateau de ce film. Elle n’a joué aucun rôle dans les décisions de casting ou de création, n’a pas composé la musique, n’a vu aucun montage et n’a même pas visionné le film It Ends With Us avant plusieurs semaines après sa sortie en salle. Elle était en tournée mondiale en 2023 et 2024.»

La seule implication de Taylor Swift? L’autorisation d’utiliser sa chanson My Tears Ricochet dans la bande sonore, comme l’ont fait 19 autres artistes. Le porte-parole a ajouté que cette assignation n’avait d’autre but que de «générer des clics et attirer l’attention médiatique en utilisant son nom», plutôt que de se concentrer sur les faits.