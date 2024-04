Premier tapis rouge pour Zoé Duval de Big Brother Célébrités et son amoureux

Dès lundi prochain, les portes du mystérieux manoir de Les Traîtres s’ouvriront sur Noovo.

Fans de suspense, d'émotions fortes et du jeu du Loup-Garou, vous ne voudrez ABSOLUMENT pas manquer la grande nouveauté mettant en vedette Karine Vanasse (et ses plus beaux atours!) à l'animation!

Le jeu-réalité Les Traîtres promet une joute surprenante dans un univers où ruse, tromperie et mensonge riment avec victoire...

Vu l'incroyable engouement de Les Traîtres dans les derniers jours, une foule d'invités VIP a eu le bonheur de découvrir les deux premiers épisodes du jeu-réalité!

Découvrez toutes les photos du tapis rouge!

