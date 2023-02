Un tapis rouge bondé d'artistes pour la première du film Le plongeur

Sur le tapis rouge, une foule de vedettes ont défilé sur le tapis bleu, venant soutenir les artistes et artisants film. On a pu croiser: Catherine Proulx-Lemay, Antoine Pilon, Geneviève Brouillette, Rose-Marie Perreault, Ludivine Reding, Vincent Leclerc, David La Haye, Marie-Lyne Joncas, Geneviève Schmidt, Bruny Surin, Phil Roy, Dumas, Patrice Robitaille, Christine Beaulieu, Emmanuel Schwartz et plusieurs autres.

Filant le parfait amour, Henri Picard était accompagné de son amoureuse sur le tapis rouge: sa tendre moitié Mahélie Rheault!