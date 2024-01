Zoé Duval de Big Brother Célébrités est en amour et publie une première photo avec son chum!

«Surprise 👨🏻‍❤️‍👨🏻🤍✨», dévoile-t-il tout simplement sur Instagram, assis sur les pieds de son amoureux, dans une pose totalement funky.

C'est le choix, -plutôt timide, disons-le! -, d'emojis choisis pour dévoiler sa nouvelle relation qui aura mis la puce à l'oreille à ses nombreux fans. Ceux-ci se sont d'ailleurs empressés de le féliciter via la plateforme d'avoir trouvé l'amour!

On souhaite tout le bonheur du monde à Zoé et son nouveau chum! On vous envoie beaucoup d'amour!