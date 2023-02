12 choses à savoir sur Kevin Parent

Il signe son premier contrat avec une maison de disque vers la mi-90 et lance son premier album Pigeon d’argile en 1995 et il s’est vendu à plus de 360 000 exemplaires.

Il a déjà participé à une compilation de reprises des meilleures chansons de Jean-Pierre Ferland.

Il a aussi des talents de comédiens! On se souvient de son apparition dans Café de Flore de Jean-Marc Vallée en 2013. Il a aussi joué dans La maison du pêcheur d’Alain Chartrand.