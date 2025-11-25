Au tour de Suzie Villeneuve de dévoiler une chanson de Noël

Début du contenu principal.
Suzie Villeneuve lance une nouvelle chanson de Noël aujourd'hui.
En fait, la chanteuse ne reprend pas une, pas deux, pas trois... mais bien quatre chansons dans un medley totalement festif!
Cette proposition musicale de trois minutes et demie nous permet d'entendre ses versions des succès Vive le vent, Au royaume du bonhomme hiver, C’est l’hiver et Danser autour du vert sapin.
Pour créer ce medley, Suzie Villeneuve s'est tournée vers un visage bien connu d'En direct de l'univers: Jason McNally, le chef des Koristes!
Les deux chanteurs ont joint leurs voix à celles de Joël Legendre, Audrey-Louise Beauséjour, (Star Académie) et Jordan Lévesque (La Voix).
Cette belle brochette partage déjà la scène dans le cadre du spectacle C’est quoi ta toune. Vous allez voir, leur complicité et leur excellent medley de Noël nous donne envie de danser et de chanter avec eux!
Voici la vidéo du Medley Joyeux Noël de Suzie Villeneuve:
Apparemment, il y a eu beaucoup de bloopers pendant le tournage du vidéoclip.
On pourra voir la vidéo sur les réseaux sociaux au cours des prochains jours.
Il y a d'excellentes chansons de Noël et du temps des Fêtes qui sont sorties depuis l'an dernier.
Des artistes québécois et internationaux, des ballades nostalgiques et des hits qui nous font danser en décorant le sapin.... il y en a pour tous les goûts!
On a fouillé parmi les nouveautés 2024 et 2025 et on vous suggère aujourd'hui les meilleures, à écouter sans modération.
