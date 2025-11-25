Au tour de Suzie Villeneuve de dévoiler une chanson de Noël

Suzie Villeneuve lance une nouvelle chanson de Noël aujourd'hui.

En fait, la chanteuse ne reprend pas une, pas deux, pas trois... mais bien quatre chansons dans un medley totalement festif!

Cette proposition musicale de trois minutes et demie nous permet d'entendre ses versions des succès Vive le vent, Au royaume du bonhomme hiver, C’est l’hiver et Danser autour du vert sapin.

Pour créer ce medley, Suzie Villeneuve s'est tournée vers un visage bien connu d'En direct de l'univers: Jason McNally, le chef des Koristes!