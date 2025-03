Survivor Québec: voyez enfin les premières images de «la saison la plus difficile»

Cette année, Survivor Québec a décidé d’enlever tout ce qui pouvait ressembler à une deuxième chance. Pas d’exil, pas de rédemption et surtout, pas de filet de sécurité.

Pour les 22 participants prêts à tout pour décrocher le prestigieux titre de Dernier survivan et le grand prix de 100 000 $, chaque décision pourrait être fatale. Stratégies tordues, trahisons en catimini et épreuves à en faire suer même les plus endurcis… cette saison promet de briser des esprits et de faire vibrer les fans.

Cliquez sur l'image pour voir la bande-annonce.