11 choses que vous ne saviez pas sur l'aventure Survivor Québec

1- Chaque participant doit avoir son propre look

Les participants doivent se démarquer des autres joueurs pour être remarqués. Les vêtements que les joueurs apportent doivent refléter leur personnalité et leur style de vie. Certains joueurs peuvent choisir de porter des couleurs vives pour se démarquer, tandis que d'autres peuvent opter pour des vêtements plus discrets. Les accessoires tels que des chapeaux peuvent également être utilisés pour créer un "look" unique.

2- Il est obligatoire de voter au Conseil de tribu

Le Conseil de tribu est l'un des moments les plus importants de chaque seamine de Survivor Québec. Les joueurs doivent voter pour éliminer un autre participant. Il est impératif que tous les joueurs votent à chaque conseil de tribu, sinon cela pourrait compromettre l'intégrité du jeu. Les joueurs peuvent changer d'avis jusqu'au moment où ils déposent leur bulletin de vote.

3- Les tribus ne peuvent pas communiquer avec les équipes de tournage

Les joueurs ne peuvent pas entrer en contact avec les équipes de tournage, que ce soit pour demander un avis ou pour discuter de l'état du jeu. Les équipes de tournage doivent être neutres et ne peuvent pas influencer le jeu de quelque manière que ce soit. Les joueurs doivent se fier uniquement à leur propre jugement et à leur stratégie pour réussir dans le jeu.