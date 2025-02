Patrice Bélanger dément cette croyance concernant Survivor Québec

Des joueurs de haut calibre

Et qu'en est-il des joueurs? Comment est-ce que les candidtas ont été sélectionnés?

«Ce sont des gens qui vont cohabiter sur une île déserte pendant, idéalement, 40 à 42 jours, selon la durée de la saison, en s’éliminant les uns, les autres. Donc, tu veux un petit peu de tout. Y’a pas d’attentes, mais c’est sûr qu’il y a des profils types. Tsé, je te parle d’un vilain ou d’une vilaine, il risque d’y avoir quelqu’un qui pique notre curiosité par cette porte d’entrée-là. D’autres très compétitifs.»

Après trois saisons, on pourrait penser que ceux qui choisissent les joueurs et les joueuses sont plus sévères, mais c’est plutôt la quantité d’inscriptions qui rend le processus complexe: «Le niveau de candidatures s’élève de lui-même, ce n’est pas nous qui sommes plus sévères ou plus exigeants.»

D’ailleurs, Patrice Bélanger explique dans la vidéo présentée plus haut de quelle façon les anciens participants pourraient influencer les nouvelles recrues.