Voici ce que Patrice Bélanger fera à son retour des tournages de Survivor Québec

Patrice Bélanger s'envole dans moins de 48h pour les tournages de Survivor Québec et en a profité pour révéler plusieurs choses à ses co-animateurs de La gang du matin à Rouge.

Voir les images dans la vidéo en en-tête.

Patrice Bélanger est sur le point de retrouver les Philippines pour une troisième année consécutive et il a partagé bien des choses à Marie-Josée Gauvin et Pierre-François Legendre concernant Survivor Québec.

On a entre autres appris que cette année, 22 candidats et non 20, participeront à l'émission et ils seront d'ailleurs dévoilés pas plus tard que demain.

On a aussi vécu l'analyse en direct de la nouvelle affiche de la téléréalité, sur laquelle l'animateur nous offre un regard de conquérant. Selon Pierre-François Legendre, sur cette image, Patrice Bélanger présente des similitudes avec Barack Obama, rien de moins.