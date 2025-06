Survivor Québec: Marilou s'est-elle fait manipuler par Myriam?

Si vous n'avez pas vu le plus récent épisode de Survivor Québec, cessez votre lecture ici.

Le jour 35 de Survivor Québec a marqué un tournant important dans l’aventure avec le départ de Marilou, grande joueuse qui naviguait facilement entre les deux alliances depuis la fusion.

Pourtant, malgré ses efforts pour se positionner stratégiquement, elle s’est retrouvée sans duo solide, contrairement aux tandems déjà bien établis: Danielle et Myriam, William et Geneviève, Rayane et Ashly.