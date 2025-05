L’épreuve la plus redoutée de Survivor Québec arrive dimanche

C’est une épreuve que les fans attendent avec autant de fébrilité que les joueurs redoutent, l’épreuve de la grille dans l’eau est de retour ce dimanche à Survivor Québec.

Et si on se fie aux images du prochain épisode, ce défi mythique promet d’être, une fois de plus, d’une intensité élevée. Patrice Bélanger l’annonce clairement dans le preview : «C’est l’épreuve la plus éprouvante, elle va vous pousser dans vos derniers retranchements, jusqu’à la limite…»

Voici une photo de l'épreuve de l'an dernier: