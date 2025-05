Voici tout ce qui s'est passé lors du plus grand conseil de tribu de l'histoire de Survivor Québec

Alors qu'au début de l'épreuve tout pointait pour un départ de Rayane et Geneviève, ces derniers ont remporté les colliers d'immunité individuelle, ce qui a brouillé beaucoup de cartes.

À ça s'est ajoutée l'immunité d'Éric et de William. Ce dernier a fait croire tout le long du conseil de tribu qu'il jouerait son immunité sur son équipe.

D'ailleurs, le conseil a été complètement chaotique alors que tout le monde se levait pour parler et tenter de changer les choses. Patrice a même avoué: «Je vous avoue qu'en trois saisons de Survivor Québec, je n'ai jamais vécu autant d'action dans un seul et même conseil, aussi rapidement et surtout avec ce degré de tension là.»