5 suites de films populaires qui ont été annulées

Les studios de production envisagent souvent de produire une suite lorsqu’un film connait du succès. Si certaines suites voient le jour, d’autres sont plutôt abandonnées. Jetons un coup d’œil à quelques suites de films populaires qui ont été annulées.

Forest Gump 2



Winston Groom a publié en 1986 un petit roman intitulé Forrest Gump. Ce livre inspirera quelques années plus tard le film du même nom. Encouragé par le succès du film au box-office, l’auteur décide en 1994 d’écrire une suite, Gump and Co, suite qui était censée servir de canevas au scénario du second film Forest Gump. Mais après les attentats du 11 septembre 2001, le projet a soudainement perdu de sa pertinence et a été relégué aux oubliettes.

Le Dernier Maître de l’air 2 et 3 (The Last Airbender)



Le Dernier Maître de l’air était l’un des dessins animés les plus appréciés de Nickelodeon — acclamé par la critique, magnifiquement animé et riche en thèmes complexes. Malheureusement, M. Night Shyamalan ne lui a pas rendu justice avec son adaptation cinématographique. Sorti en 2010, Le Dernier Maître de l’air était initialement destiné à être le premier d’une trilogie de films qui aborderaient chacun une saison de la série. Cette trilogie n’a toutefois jamais vu le jour.

Green Lantern 2 et 3



Sorti en 2011, le long métrage tant attendu Green Lantern devait non seulement être le premier d’une trilogie, mais aussi le point de départ de l’univers cinématographique DC. Ce projet s’est cependant effondré lorsque le film a connu un échec au box-office et a reçu des critiques désastreuses. Après la déception de Green Lantern, Warner Bros. a plutôt préféré donner le feu vert à L’Homme d’acier (Man of Steel), qui a officiellement donné le coup d’envoi à l’univers cinématographique DC.

John Carter 2 et 3



Produit en 2012 au coût de 300 millions de dollars, John Carter était censé devenir un film de science-fiction majeur. Malgré ce budget colossal — l’un des plus élevés de l’histoire du cinéma —, le film a fait un flop au box-office, ce qui a poussé Disney à annuler le développement des 2e et 3e volets. Intitulées respectivement Les Dieux de Mars (The Gods of Mars) et Le Seigneur de la Guerre de Mars (The Warlords of Mars), ces suites auraient complété la trilogie prévue par le réalisateur Andrew Stanton.

Le Jour de l’indépendance 3 (Independence Day)



Peu de films d’action des années ‘90 sont aussi emblématiques que Le Jour de l’indépendance. En 2016, nous avons eu droit à une suite : Independence Day : Résurgence. Cette suite, malgré une distribution imposante et un budget impressionnant, a été incapable de reproduire le succès commercial et critique du premier film. À la suite de cet échec, les studios de production ont choisi d’abandonner l’idée du 3e volet de Independance Day.

Les studios de production ont fait preuve de prudence en ne donnant pas le feu vert à ces suites. Mais qui sait? Peut-être que certaines d’entre elles auraient remporté un franc succès?

