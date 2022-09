Les films les plus récompensés aux Oscars

Les Oscars récompensent l’excellence dans l’industrie du cinéma américain et international depuis 1929. Cette cérémonie prestigieuse, qui se déroule chaque année à Los Angeles, est la plus ancienne et la plus importante de l’industrie.

Jetons un coup d’œil aux films les plus récompensés aux Oscars depuis les tout premiers débuts.

Le Seigneur des anneaux : Le Retour du roi (The Lord of the Rings: The Return of the King)



Adapté du livre Le Retour du roi, de J. R. R. Tolkien, Le Seigneur des anneaux : Le Retour du roi, sorti en 2003, partage avec trois autres longs métrages le titre du film le plus récompensé aux Oscars. Ce 3e volet de la trilogie du Seigneur des anneaux a remporté 11 statuettes au total lors de la 76e cérémonie diffusée en 2004, dont meilleur film, meilleur directeur et meilleure direction artistique.

Titanic



Titanic a lui aussi remporté 11 statuettes aux Oscars. Écrit et réalisé par James Cameron, ce film sorti en 1997 avait reçu 14 nominations au total. Les seules catégories qui ne lui ont pas valu une récompense sont meilleure actrice pour Kate Winslet, meilleure actrice dans un second rôle pour Gloria Stuart et meilleur maquillage, qui a plutôt été remis au film Hommes en noir (Men in Black).

Ben-Hur



Le film américain Ben-Hur, adapté du roman Ben-Hur : A Tale of the Christ, a lui aussi été récompensé de 11 Oscars. Ce film épique, dont l’action se situe au 1er siècle, avait été produit au coût de 15 millions de dollars, un budget colossal pour l’époque. En plus des statuettes qui lui ont été décernées lors de la 32e cérémonie des Oscars en 1960, Ben-Hur a aussi remporté la même année trois Golden Globe, dont meilleur film dramatique et meilleur réalisateur.

West Side Story



Le film musical américain West Side Story, dont l’action se déroule à New York dans les années ’50, a remporté un succès phénoménal auprès du public et des critiques du cinéma. Ce film, produit en 1960 par les réalisateurs Jerome Robbins et Robert Wise, a gagné 10 Oscars sur un total de 11 nominations. Le seul Oscar qui lui a échappé est celui du meilleur scénario adapté, qui est plutôt allé à Abby Mann pour le film Jugement à Nuremberg (Judgment at Nuremberg).

Le Patient anglais (The English Patient)



Écrit et réalisé par le Britannique Anthony Minghella, Le Patient anglais suit de très près West Side Story. Mettant en vedette Ralph Fiennes et Kristin Scott Thomas, Le Patient anglais a reçu 9 Oscars en 1997, dont meilleur film et meilleure actrice dans un second rôle pour Juliette Binoche. Les films Gigi et Le Dernier Empereur (L'ultimo imperatore), sortis respectivement en 1958 et 1987, ont eux aussi été récompensés de 9 Oscars.

Ce palmarès des films les plus récompensés aux Oscars est inchangé depuis 2003. Il ne reste plus qu’à savoir quel sera le prochain long métrage qui viendra bouleverser ce classement.

