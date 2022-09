Les films qui ont transformé l’industrie du cinéma

Le cinéma est né vers la fin des années 1800 avec un tout premier film qui ne durait que quelques secondes seulement. Depuis, il a subi de nombreuses transformations et a considérablement évolué.

Jetons un coup d’œil aux films qui ont à jamais changé l’industrie cinématographique.

Les Dents de la mer (Jaws)



Les Dents de la mer a catapulté la carrière du réalisateur américain Steven Spielberg en 1975. Non seulement ce film est-il le tout premier à avoir été tourné sur l’océan, il a aussi contribué à transformer le monde du cinéma en devenant le premier long métrage à être diffusé simultanément dans des centaines de salles à travers les États-Unis. Ce format de sortie, du jamais vu à l’époque, est devenu la norme depuis.

Histoire de jouets (Toy Story)



Sorti en 1995 et mettant en vedette Tom Hanks et Tim Allen, Histoire de jouets n’est pas le premier film d’animation destiné aux enfants. Il est cependant le premier long métrage d’animation à briser le moule technologique en introduisant des images de synthèse. Cette technologie, adoptée aujourd’hui par la plupart des réalisateurs, a en revanche contribué au déclin des films d’animation dessinés à la main.

Breakfast Club



La comédie dramatique Breakfast Club, qui suit la rencontre et les interactions de 5 étudiants envoyés en retenue, est considérée comme un des films culte des années ’80 et un des meilleurs du réalisateur John Hughes. Breakfast Club est devenu en 1985 le premier film à changer la façon dont les histoires d’adolescents sont perçues et racontées à l’écran. Ce film est aussi le tout premier à les décrire plus en profondeur et à briser les stéréotypes associés aux jeunes de l’époque.

Harry Potter à l’école des sorciers (Harry Potter and the Philosopher's Stone)



Il serait difficile de parler des films qui ont transformé l’industrie du cinéma sans parler de la franchise Harry Potter. Harry Potter à l’école des sorciers marque la toute première fois où une centaine de millions de dollars a été investie dans la production d’un film pour enfants. Ce 1er volet de la saga est aussi le 1er long métrage pour enfants à récolter plus de 1 milliard de dollars de recettes au box-office mondial.

Capitaine Sky et le Monde de demain (Sky Captain and the World of Tomorrow)



Le film Capitaine Sky et le Monde de demain, sorti en 2004, n’a pas connu un succès majeur au box-office. Il est toutefois le premier film à avoir été entièrement tourné avec un écran vert. Capitaine Sky et le Monde de demain, qui était censé marquer un retour à l’époque du cinéma en noir et blanc, a plutôt représenté un avant-goût de la façon dont les films ultérieurs seraient tournés.

