Quels films écouter pendant les vacances de Noël? Voici nos meilleures suggestions!

Pendant le temps des Fêtes, il n’y a rien de mieux que d’organiser une journée cinéma ou même une soirée de films en rafale à la maision selon moi.

Pour en profiter encore plus, je me permets d'ouvrir quelques sacs de pop de corn et même des friandises. Et je reste en pyjama pour être confortable dans mon salon ou ma chambre! 

Afin de vous aider à déterminer quels films vous pourrez écouter pendant le temps des Fêtes, je vous ai fait une liste complète des meilleurs films à découvrir sur Crave et Noovo.ca dès maintenant. 

Certains sont des classiques, alors que d’autres sont des nouveaux films à ne pas manquer. 

Voici nos meilleures suggestions à écouter pendant le temps des Fêtes! 

Films québécois 

Deux femmes en or

Deux mères en difficulté affrontent attentes déçues et pressions sociales. Une liaison imprévue les pousse à revoir leurs vies et priorités.

À voir sur Crave

Vous n'êtes pas seuls

Un mystérieux chauffeur de taxi met en péril l’histoire d'amour naissante entre Léo et Rita.

À voir sur Crave

Vil & misérable

Un démon misanthrope, libraire de profession, est contraint de faire équipe avec un jeune assistant humain pour sauver sa librairie.

À voir sur Crave

Bergers

Un jeune publicitaire montréalais converti en berger provençal vit diverses mésaventures avec une fonctionnaire.

À voir sur Crave

Mlle Bottine

Lorsqu'une orpheline perd sa grand-mère, son oncle compositeur d'opéra doit s'occuper d'elle jusqu'à ce qu'on lui trouve une famille.

À voir sur Crave

Lucy Grizzli Sophie

Traquée et traumatisée, Sophie cherche à fuir sa réalité. Elle atterrit dans un B&B à des centaines de kilomètres de chez elle.

À voir sur Crave

French Girl V.F.

Les plans de demande en mariage de Gordon sont compromis lorsque sa petite amie québécoise accepte un emploi au Canada.

À voir sur Crave

Votez Bougon

Le père d'une famille de petits magouilleurs se lance en politique et devient premier ministre.

À voir sur Noovo.ca

De père en flic

Tous deux policiers, un père et son fils qui ne s'entendent pas sont obligés de faire équipe pour sauver un collègue enlevé par des motards.

À voir sur Noovo.ca

Films de Noël

Dr Seuss: Le Grincheux qui voulait gâcher Noël

Le Grincheux vert reclus décide de gâcher Noël pour les citoyens de Chouville, mais tombe face à l’attachante Cindy Lou Chou. 

À voir sur Crave

Les mères indignes se tapent Noël

Tandis qu'elles préparent les fêtes de Noël, quatre amies revendiquent haut et fort leur condition de mères imparfaites.

À voir sur Crave

Le meilleur concours de Noël de tous les temps

Lorsque six garnements viennent perturber le spectacle annuel de la ville, nul ne s’attend au chaos et aux surprises qui s’ensuivent.

À voir sur Crave

La famille Stone

On fête Noël chez les Stone et c'est l'occasion pour le fils préféré de présenter à tous sa nouvelle petite amie.

À voir sur Crave

Réellement l'amour

À Londres, à l'approche des Fêtes, des personnes de tous âges rencontrent l'amour ou vivent des déceptions sentimentales.

À voir sur Crave

Noël en folie au bureau

Un directeur irresponsable entreprend d'impressionner un riche client en organisant une méga fête de Noël dans leurs bureaux.

À voir sur Crave

Autres films à ne pas manquer

Superman 2025

Superman doit concilier ses origines kryptoniennes avec son éducation humaine comme journaliste Clark Kent.

À voir sur Crave

Compagnon

Une fin de semaine entre amis dans une cabane isolée tourne au chaos après une révélation.

À voir sur Crave

Thelma

Avec l'aide d'un ami et de son triporteur, Thelma traverse Los Angeles pour récupérer 10 000 $ qui lui ont été volés.

À voir sur Crave

Jamais plus

Lorsque le premier amour d'une femme revient soudainement dans sa vie, sa relation avec un neurochirurgien abusif est bouleversée.

À voir sur Crave

