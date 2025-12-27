Quels films écouter pendant les vacances de Noël? Voici nos meilleures suggestions!

Début du contenu principal.
Pendant le temps des Fêtes, il n’y a rien de mieux que d’organiser une journée cinéma ou même une soirée de films en rafale à la maision selon moi.
Pour en profiter encore plus, je me permets d'ouvrir quelques sacs de pop de corn et même des friandises. Et je reste en pyjama pour être confortable dans mon salon ou ma chambre!
Afin de vous aider à déterminer quels films vous pourrez écouter pendant le temps des Fêtes, je vous ai fait une liste complète des meilleurs films à découvrir sur Crave et Noovo.ca dès maintenant.
Certains sont des classiques, alors que d’autres sont des nouveaux films à ne pas manquer.
Voici nos meilleures suggestions à écouter pendant le temps des Fêtes!
Deux mères en difficulté affrontent attentes déçues et pressions sociales. Une liaison imprévue les pousse à revoir leurs vies et priorités.
Un mystérieux chauffeur de taxi met en péril l’histoire d'amour naissante entre Léo et Rita.
Un démon misanthrope, libraire de profession, est contraint de faire équipe avec un jeune assistant humain pour sauver sa librairie.
Un jeune publicitaire montréalais converti en berger provençal vit diverses mésaventures avec une fonctionnaire.
Lorsqu'une orpheline perd sa grand-mère, son oncle compositeur d'opéra doit s'occuper d'elle jusqu'à ce qu'on lui trouve une famille.
Traquée et traumatisée, Sophie cherche à fuir sa réalité. Elle atterrit dans un B&B à des centaines de kilomètres de chez elle.
Les plans de demande en mariage de Gordon sont compromis lorsque sa petite amie québécoise accepte un emploi au Canada.
Le père d'une famille de petits magouilleurs se lance en politique et devient premier ministre.
Tous deux policiers, un père et son fils qui ne s'entendent pas sont obligés de faire équipe pour sauver un collègue enlevé par des motards.
Le Grincheux vert reclus décide de gâcher Noël pour les citoyens de Chouville, mais tombe face à l’attachante Cindy Lou Chou.
Tandis qu'elles préparent les fêtes de Noël, quatre amies revendiquent haut et fort leur condition de mères imparfaites.
Lorsque six garnements viennent perturber le spectacle annuel de la ville, nul ne s’attend au chaos et aux surprises qui s’ensuivent.
On fête Noël chez les Stone et c'est l'occasion pour le fils préféré de présenter à tous sa nouvelle petite amie.
À Londres, à l'approche des Fêtes, des personnes de tous âges rencontrent l'amour ou vivent des déceptions sentimentales.
Un directeur irresponsable entreprend d'impressionner un riche client en organisant une méga fête de Noël dans leurs bureaux.
Superman doit concilier ses origines kryptoniennes avec son éducation humaine comme journaliste Clark Kent.
Une fin de semaine entre amis dans une cabane isolée tourne au chaos après une révélation.
Avec l'aide d'un ami et de son triporteur, Thelma traverse Los Angeles pour récupérer 10 000 $ qui lui ont été volés.
Lorsque le premier amour d'une femme revient soudainement dans sa vie, sa relation avec un neurochirurgien abusif est bouleversée.
