Quels films écouter pendant les vacances de Noël? Voici nos meilleures suggestions!

Pendant le temps des Fêtes, il n’y a rien de mieux que d’organiser une journée cinéma ou même une soirée de films en rafale à la maision selon moi.

Pour en profiter encore plus, je me permets d'ouvrir quelques sacs de pop de corn et même des friandises. Et je reste en pyjama pour être confortable dans mon salon ou ma chambre!

Afin de vous aider à déterminer quels films vous pourrez écouter pendant le temps des Fêtes, je vous ai fait une liste complète des meilleurs films à découvrir sur Crave et Noovo.ca dès maintenant.

Certains sont des classiques, alors que d’autres sont des nouveaux films à ne pas manquer.