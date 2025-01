Stéphanie à Big Brother Célébrités: 9 choses que vous ne saviez pas

7- Elle n’a eu AUCUN contact avec l’extérieur

Malgré ce que plusieurs peuvent penser, les candidats n’ont pas de nouvelles de l’extérieur!

«On se fait tout le temps demander, “est-ce que c’est vrai que vous n’avez pas de contact?” “Est-ce que c’est vrai que vous n’avez pas de nouvelles?” Absolument! Même maintenant, comparé aux autres saisons, il n’y a plus de voix dans la maison, c’est des voix enregistrées pour nous appeler à différents moments, pour changer nos batteries, etc. Donc, plus les saisons avancent, moins on a de contact avec l’humanité, ce qui fait qu’on est vraiment déboussolé lorsqu’on sort.»

8- Elle a mangé beaucoup de slop

Stéphanie a entamé son parcours dans la slop en appuyant sur le bouton du cryptex. Elle a expliqué qu’ils ne peuvent pas tricher et qu’il y a des conséquences. Il faut en manger énormément pour répondre aux besoins alimentaires, elle n’a pas été capable de tout manger! Cette saison, elle n’était même pas capable d’en manger la moitié de la ration quotidienne.

«Il faut en manger énormément, ça change à chaque saison. Cette année, j’étais même pas capable de prendre la moitié de ce qui me fallait par jour. En plus d’avoir à faire des campagnes, en plus d’être sur la slop, je n’avais aucune énergie. C’est vraiment difficile. Dans la saison 2, c’était comme 12 tasses de slop par jour, ça n’avait aucun sens.»