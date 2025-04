STAT: une finale coup de poing laisse les fans sur le qui-vive

C’est finalement Pascal (Normand D’Amour) qui réussit à plaquer l’un des assaillants et à lui retirer sa cagoule, dévoilant le visage d’Élyse Béland (Amélie Grenier), la femme de l’homme décédé dans la salle d'urgence, devant le ministre de la Santé plus tôt cette saison.

Son regard rempli de rage, elle a lancé au visage de Pascal:

«Vous avez tué du monde qu’on aime dans votre os*** d’hôpital. Vous êtes supposés nous soigner, pis vous nous tuez. [...]On s’en prend pas aux patients, on s’en prend juste aux docteurs... et au boss aussi.»