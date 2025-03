Ces deux stars québécoises sont en vedette dans Canada’s Got Talent!

Deux noms très connus du public québécois se retrouvent dans la liste des participants de la prochaine saison de Canada’s Got Talent!

C’est mardi que Citytv dévoilait effectivement les artistes qui présenteront des numéros lors de la 4e saison de l’émission qui prend son envol le 18 mars prochain.

Et parmi les gens qui tenteront de remporter le prix d’1 millions de dollars se trouve dans un premier temps un certain magicien et illusionniste ayant fait ses preuves sur scène et au petit écran, un certain Luc Langevin!