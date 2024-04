Jade Mathieu: La jeune chanteuse de 15 ans reçoit le golden buzzer à Canada's Got Talent

Après avoir interprété avec brio la chanson Reflection du film Mulan, initialement chantée par Christina Aguilera, les juges ont tous été unanimes: Jade incarne à la perfection ce que pourrait être la grande gagnante de cette émission prestigieuse!

Howie Mandel n'a pas ménagé ses compliments à l'égard de Jade, la qualifiant d'ange et mettant en lumière la force des personnes neuro-divergentes comme elle, soulignant que son autisme lui confère une brillance particulière sur scène. Il a également loué sa beauté et son talent exceptionnel avant de lui demander ses aspirations dans la vie. Jade a alors exprimé son désir de devenir chanteuse et de parcourir le monde en partageant sa musique. Howie, enthousiaste, a demandé comment il pouvait aider à réaliser ses rêves, et Jade a mentionné... l'aventure Canada's Got Talent. C'est à ce moment-là que Howie s'est levé pour presser le tant convoité Golden Buzzer!

Submergée par l'émotion et sans mots, Jade a vécu un moment de pur amour partagé avec tout le Canada, qualifiant cette expérience comme le plus beau jour de sa vie. Howie a immédiatement proclamé que Jade était une véritable star, digne du million de dollars.