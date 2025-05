«Pincez-moi!»: Sophie Nélisse annonce son nouveau projet

«Je suis tombée amoureuse de ce livre dès que j'ai lu les premiers mots. Je me sens si privilégiée de pouvoir donner vie à l'histoire de Kathleen Glasgow. Je produirai ce film aux côtés de ces deux femmes que j'admire tant: Courtney Eaton et Lizzie Shapiro. Pincez-moi!»

En ce qui concerne l'histoire de Girl in Pieces, elle est plutôt sombre.

Voici le résumé officiel du livre qui sera porté au grand écran:

«Charlotte Davis est une fille en lambeaux. À dix-sept ans, elle a déjà perdu davantage que la plupart des gens en une vie. Mais elle a appris à oublier. Le verre brisé avec lequel elle se coupe apaise sa peine jusqu'à ce qu'il ne reste que le calme. Le verre brisé qui murmure: Tu n'as plus besoin de penser à ton père et au fleuve. À ta meilleure amie, qui est partie pour toujours. Ou à ta mère, qui n'a rien à te donner.. Chaque nouvelle cicatrice endurcit un peu plus le coeur de Charlie, pourtant cela fait toujours aussi mal. Si mal que ça n'a plus d'importance, et parfois cette douleur est nécessaire pour remonter la pente..»

Ouf! Avec les talentueuses Sophie Nélisse et Courtney Eaton qui porteront ce récit au cinéma, on peut s'attendre à un film aussi beau que déchirant.