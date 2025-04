Gildor Roy mène une entrevue bouleversante avec ce grand homme de la télé avant son décès

En hommage à Philippe II de Gaspé Beaubien, Télé-Québec et Bibliothèque et Archives nationales du Québec / Grande Bibliothèque présentent Avant de partir, un entretien exclusif et inédit qui aura offert l’occasion à M. de Gaspé Beaubien, personnalité marquante de la société québécoise, de se raconter, sachant que ce qu’il dévoilait ne serait rendu public qu’après son décès. Pour cet échange sur les moments forts de sa vie professionnelle et personnelle, Gildor Roy a rencontré Philippe II de Gaspé Beaubien en toute intimité à l'hiver 2024. Les équipes de Télé-Québec, de Pamplemousse Média et de BAnQ tiennent à offrir leurs plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Philippe II de Gaspé Beaubien. 🤍 📌 Avant de partir: dès le vendredi 11 avril à midi sur notre plateforme vidéo 📺 En ondes: dimanche le 13 avril à 21h