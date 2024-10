Sonia Benezra surprend une de ses fans célébres, voyez sa réaction

Lors de l'émission en direct avec Sarahmée et Philippe, Sonia s’exclame à propos de la chanson que Sarahmée a composée pour elle.

«Je suis littéralement bouche bée encore depuis que Sarahmée m'a envoyé ce message. Je ne savais même pas comment réagir. Et je me suis dit: "Oh my god! Est-ce que ça veut dire que je suis encore cool!."»

Sarahmée a rapidement répondu par l'affirmative.

«Oui, vous êtes une légende! Oui, oui, oui, vous êtes encore cool. Merci»

Cliquez sur l'image pour voir ce moment tellement touchant!