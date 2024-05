Émue, Sarahmée revient sur le décès de son frère, Karim Ouellet

Pendant cette période de deuil, Sarahmée a trouvé du réconfort et de l'inspiration dans un projet professionnel important : sa série documentaire intitulée Elles.

Produite en collaboration avec TV5, cette série a permis à Sarahmée de voyager à travers le monde pour rencontrer des collectifs de femmes courageuses et déterminées. Ces femmes, qui ont choisi de défier les normes sociales et de bousculer l'ordre établi, ont inspiré Sarahmée et lui ont donné la force de surmonter sa peine.