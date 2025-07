Pierre Houde s'éclate en voyage avec sa grande fille connue, voyez la vidéo

Pierre Houde est en vacances au soleil avec sa grande fille, Michelle.

Cette dernière est médecin et elle est TRÈS connue des internautes. En effet, c'est une vedette sur TikTok! Elle a 210 000 abonnés et ses vidéos ont récolté plus de 6 millions de «J'aime» au fil du temps.

Le célèbre commentateur sportif et Michelle Houde ont décidé, pour leurs vacances, de s'offrir un voyage père-fille. Cette dernière s'est amusée à faire un montage vidéo des premières heures de leur périple en admettant, bien humblement, que c'est son père qui a tout organisé.

Voici la drôle de vidéo TikTok de Pierre Houde et sa fille: