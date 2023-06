Coup de théâtre: Soeur Angèle n'est plus forcée de déménager

Bonne nouvelle pour Soeur Angèle!

Comme vous le saviez peut-être, on a appris au printemps dernier que la célèbre dame était forcée de déménager l'an prochain. Soeur Angèle habite à la maison mère des Soeurs du Bon conseil et cette demeure était à vendre. Lorsque la demeure serait vendue, tous les occupants devraient quitter.

Surprise! Le 7 Jours dévoile aujourd'hui que c'est La Maison Jean Lapointe a acheté la propriété de l’Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal et qu'on permettra aux religieuses de continuer à y habiter.

Soeur Angèle ne devra donc plus déménager! Elle a confié à la publication : « Quand on a su que c’était la Maison Jean-Lapointe qui achetait, on a trouvé ça très bien! Les Sœurs du Bon-Conseil sont contentes! Sur le même terrain, il va y avoir la Fondation Sœur Angèle et la Fondation Jean Lapointe! Ils nous ont dit qu’on pouvait rester deux ans; après, on verra. »