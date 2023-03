Soeur Angèle forcée de déménager à 85 ans

Voici ce qu'a confié la célèbre religieuse à ce sujet :

« Quand on m’a amenée visiter la résidence où les soeurs malades seront installées, je suis ressortie de la chambre et j’ai dit: "Même si j’ai 85 ans, je suis encore en forme. Si vous voulez que je fasse une dépression, ça serait la bonne façon..." Alors actuellement, on ne sait pas encore ce qu’on fera avec moi. Pour le moment, je vais peut-être rester encore un an dans ma maison. Après, on verra. »

Une épreuve difficile lorsqu'on a habité si longtemps au même endroit. On lui souhaite de trouver un chez-soi qui lui plaise!