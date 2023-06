Élise Guilbault: voici QUAND son nouveau film sortira au cinéma!

En plus d'Élise Guilbault, Guy Nadon et Patrice Robitaille, le long métrage réunira Martin Dubreuil, Sébastien Ricard. Marc-André Leclair, Justin Leyrolles-Bouchard, Cedric Keka Shako, Louise Turcot, Pierre Verville, Océane Kitura Bohémier-Tootoo, Josée Deschênes, Gilbert Sicotte, Normand Chouinard, Geneviève Rochette et Bruce Dinsmore.

Voici la bande-annonce du Temps d'un été suivie du synopsis officiel:

Depuis plus de 25 ans, Marc Côté, aumônier de rue et curé de paroisse, vit avec les pauvres et les itinérants. Aujourd’hui, Marc est un homme usé. Épuisé de tenir à bout de bras son église qui sert de refuge, stressé par les comptes qu’il n’arrive plus à payer, Marc doit se rendre à l’évidence : il devra fermer son église.

Comme un appel de la Providence, il hérite d’une propriété dans le Bas-du-Fleuve et décide d’y emmener avec lui une bande de sans-abri qui, tout comme lui, ont besoin de vacances. Le temps d’un été nous plonge dans une histoire lumineuse… Une histoire tissée de fous rires, de silences et de larmes… Un film qui fait chaud au cœur où le soleil et les nuages se côtoient et qui laissera aux spectateurs un délicieux goût d’espoir.

L'autrice qui a écrit le scénario est Marie Vien, qui nous a précédemment offert La Passion d’Augustine et 14 jours 12 nuits.

On a très hâte de retrouver Élise Guilbault et cette brochette d'acteurs talentueux au cinéma le 14 juillet prochain!