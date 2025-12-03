Voici quand Soeur Angèle sera de retour dans nos télés

La vie, la carrière et le parcours exemplaire de Soeur Angèle seront à l'honneur dans une émission spéciale!

Cette émission s'intitulera Sœur Angèle - La dernière rebelle et sera diffusée le 9 décembre à ICI Télé.

On nous présentera une rencontre en tête-à-tête entre la célèbre religieuse et André Robitaille.

Pendant une heure, Soeur Angèle racontera son histoire bien à elle. Un moment privilégié qui nous permettra d'en apprendre davantage sur ce personnage mythique de la culture québécoise.