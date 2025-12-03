Voici quand Soeur Angèle sera de retour dans nos télés

Début du contenu principal.
La vie, la carrière et le parcours exemplaire de Soeur Angèle seront à l'honneur dans une émission spéciale!
Cette émission s'intitulera Sœur Angèle - La dernière rebelle et sera diffusée le 9 décembre à ICI Télé.
On nous présentera une rencontre en tête-à-tête entre la célèbre religieuse et André Robitaille.
Pendant une heure, Soeur Angèle racontera son histoire bien à elle. Un moment privilégié qui nous permettra d'en apprendre davantage sur ce personnage mythique de la culture québécoise.
Voici le résumé officiel de cette émission dans laquelle Soeur Angèle se livrera sur sa vie et son passé comme jamais auparavant:
«De son enfance marquée par les horreurs de la guerre à son quotidien pas toujours facile dans sa communauté, c'est une vie peu banale que Sœur Angèle nous raconte avec fierté. Du haut de ses 87 ans, un sourire constant au visage et une énergie à rendre jalouse n’importe quelle jeunesse, elle continue de marquer les gens sur son passage, un petit bonheur à la fois. Sœur Angèle s’est dépensée sans compter pour aider les autres et c’est ainsi qu’André Robitaille conclut cet entretien captivant: "Elle a tout donné".»
On vous invite à regarder ces quelques photos prises lors des tournages de Sœur Angèle - La dernière rebelle:
On nous promet des confidences inédites et des moments chaleureux.
Sœur Angèle - La dernière rebelle, à voir le mardi 9 décembre dès 21h sur ICI Télé et ICI Tou.tv.
