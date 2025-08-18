André Robitaille dévoile la plus touchante des photos avec son petit-fils

Début du contenu principal.
André Robitaille nous a touché droit au coeur ce week-end en publiant une photo des plus adorables sur ses médias sociaux.
L’animateur de l’émission Les enfants de la télé y apparaît en compagnie de son petit-fils, dans un moment simple, mais rempli de tendresse.
Sur l’image, on peut voir André et son petit-fils assis côte à côte sur la galerie, regardant ensemble l’horizon. Une scène paisible et émotive, que l’animateur a accompagnée d’un simple message :
«J’aime être ton grand-père.»
L'animateur a ajouté à cette photo, une image culte tirée du film Le Roi Lion, où Mufasa et Simba contemplent l’horizon, dans une posture presque identique.
Voici le montage:
Le petit garçon sur la photo est l’un de ses deux petits-enfants, son fils David Francke-Robitaille. Grand-papa comblé, André profite pleinement de ce rôle précieux dans sa vie, et cette image en est une magnifique illustration.
Les enfants d’André Robitaille semblent marcher dans les pas de leur père. Son fils, David Francke-Robitaille, est réalisateur et multiplie les projets derrière la caméra. C’est d’ailleurs lui qui signe la série Pilote de brousse, diffusée sur Télé-Québec.
Sa fille, Lili Francke-Robitaille, évolue quant à elle devant les projecteurs. Comédienne, on peut la voir dans la série Dumas, où elle interprète la fille du personnage joué par Gildor Roy.