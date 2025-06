La soeur d'Alicia Moffet, Mia Lavallée, fait tourner les têtes en bikini en voyage

En escapade au soleil avec ses amis, Mia semble profiter à fond du moment présent: sable chaud, rires à profusion et maillots de bain qui volent la vedette. Toujours aussi stylée, elle a opté pour des bikinis signés Mennillo Design, une marque québécoise adorée pour ses coupes flatteuses et ses tissus confortables.

Parmi ses clichés les plus récents, on la voit dans un bikini à imprimé fleuri tout en délicatesse, qui lui va à merveille. Elle a aussi partagé un carrousel de photos prises au fil de son séjour, dans différentes tenues de plage toutes aussi belles les unes que les autres. Mention spéciale à son aisance devant l’objectif... Mia sait définitivement comment capter la lumière (et les regards!).